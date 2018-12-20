Подполковник милиции в отставке Николай Филиппович Первушин прошел Великую Отечественную войну, после чего 27 лет отслужил в органах внутренних дел...

Руководители окружного Управления внутренних дел ЮВАО поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Николая Филипповича Первушина.19 декабря одному из самых почетных ветеранов УВД по ЮВАО исполнилось 95 лет. Подполковник милиции в отставке Николай Филиппович Первушин прошел Великую Отечественную войну, после чего 27 лет отслужил в органах внутренних дел. В его копилке множество наград, орденов и медалей.Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Анатольевич Карпов лично поздравил ветерана с 95-летним юбилеем и выразил глубокую благодарность за героизм в годы Великой Отечественной войны, за бесценный опыт службы, переданный молодым поколениям и за участие в общественно значимых мероприятиях.«Сегодня в этот светлый день – День Николая Чудотворца, я от всей души хочу поздравить Вас с этой удивительной датой и от всего Управления выразить глубокую признательность», - пожелал юбиляру Сергей Карпов и вручил памятные подарки, необходимые в домашнем хозяйстве, а также Поздравительный адрес.Поздравить Николая Филипповича приехали также представитель Женского совета майор внутренней службы Ирина Зайцева и член Совета ветеранов Управления Николай Чубарин. От всего личного состава представители УВД по ЮВАО пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и всегда хорошего настроения.В свою очередь Николай Филиппович продемонстрировал гостям из Управления уникальные фотографии с фронта, поделился наиболее яркими воспоминаниями того времени. Ветеран был тронут визитом представителей органов внутренних дел, и пожелал гостям спокойной службы, здоровья и терпения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18