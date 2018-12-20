Супруга популярного исполнителя, лидеры группы Дюна Виктора Рыбина певица Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, какие у них с мужем планы на Новый год, и почему им не хватило сил отметить праздник в новой квартире.

Супруга популярного исполнителя, лидеры группы "Дюна" Виктора Рыбина певица Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, какие у них с мужем планы на Новый год, и почему им не хватило сил отметить праздник в новой квартире.и предпочитают встречать Новый год на работе. Раньше они могли дать за одну ночь до десяти концертов. Сейчас артисты уже снизили обороты – одно-два выступления, после чего едут отмечать праздник с друзьями. "На пятый день после праздника куда-нибудь уезжаем из Москвы. Как правило, в Европу. В этом году хотим отправиться в Стамбул. В теплые страны зимой ездить никогда не любили. Ведь резко менять погодные условия очень вредно. А сейчас тем более нам солнце совсем ни к чему", – призналась Сенчукова.Самым короткая встреча Нового года у артистов состоялась в 1994 году. Дело в том, что они купили квартиру и делали там ремонт, за которым приглядывала мать . Сами исполнители много работали, постоянно гастролировали, поэтому были не в состоянии присматривать за рабочими."И вот 31 декабря за полчаса до полуночи мы выпроводили наконец мастеров из квартиры. Быстро накрыли стол, налили себе по бокалу шампанского, встретили Новый год. И уже в десять минут первого легли спать. Это было самое короткое празднование Нового года, потому что мы очень устали, затянувшийся ремонт забрал все наши силы", – цитирует .Певица не стала скрывать, что 2018 год был для нее тяжелым, однако отметила, что случилось немало "приятных моментов". "Слава Богу, сейчас у нас с Виктором ремиссия, врачи говорят, что все хорошо. Мы им верим и надежды на лучшее не теряем", – сообщила певица. В заключение Наталья Сенчукова отметила. что они с Виктором Рыбиным стараются ценить каждый день жизни.