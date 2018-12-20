Ситуация с контентом на телевидении и в Интернете начинает меняться к лучшему, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил во время Большой пресс-конференции.

Ситуация с контентом на телевидении и в Интернете начинает меняться к лучшему, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил во время Большой пресс-конференции."По поводу того, что у нас на многих каналах и в Интернете идет информация, которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое оно забирает... Мне кажется, за последнее время все-таки в этом отношении тоже кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной, может быть", — пояснил он.При этом Владимир Путин подчеркнул, что сам смотрит телевизор мало, так как "некогда просто", но за информационным полем старается следить, и оно "все-таки получше стало".Комментируя идею устроить специальное телешоу, посвященное важным вопросам долгосрочного развития страны, президент выразил надежду, что телевизионщики отреагируют на предложение.