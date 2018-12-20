Роскомнадзор внедрит в 2019 году новую систему блокировок запрещенных ресурсов. Стоимость реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями разработки проекта, и собеседника, близкого к одной из компаний-разработчиков системы.

Роскомнадзор внедрит в 2019 году новую систему блокировок запрещенных ресурсов. Стоимость реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями разработки проекта, и собеседника, близкого к одной из компаний-разработчиков системы.По информации BBC, новая система блокировок будет основана на DPI ("глубокий анализ пакетов", Deep Packet Inspection) — технологии, которая фильтрует заголовки и содержимое пакетов, помогает отбиваться от сетевых атак и служит для обнаружения вредоносного ПО. Инструмент позволит расшифровать интернет-трафик, выделить пакеты, имеющие отношение к тому или иному сайту, приложению или сервису, и заблокировать их передачу.Новый программно-аппаратный комплекс будет устанавливаться на сетях крупных провайдеров, отмечает издание. Оборудование закупят за государственный счет. Испытания системы блокировок на основе DPI завершатся "в одном из регионов" к началу 2019 года.Блокировка по IP-адресам, которой Роскомнадзор пользуется сейчас, гораздо менее эффективна. Когда весной ведомство пыталось ограничить доступ к мессенджеру Павла Дурова в России, пострадали многие другие неповинные сервисы и интернет-магазины, разделявшие одинаковые IP. Впоследствии РКН разблокировал несколько подсетей (в том числе Google и Amazon) "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов".В России Telegram был заблокирован в апреле. Суд постановил, что сервис, созданный командой Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.∎Минкомсвязи: блокировки в интернете неэффективны читайте такжеНесмотря на это, многим Telegram продолжает оставаться доступным. Часть пользователей вообще не заметила блокировку: мессенджер рассылает сервисные push-уведомления, которые в автоматическом режиме обновляют настройки прокси для обхода блокировок.