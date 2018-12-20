Цены в наступающем году поднимутся 2 раза

Цены в наступающем году поднимутся 2 разаСо следующего года во Владимирской области вырастут тарифы за ЖКХ. Владимир Сипягин подписал постановление «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». В документе прописали, насколько вырастут коммунальные счета в отдельных районах 33-го региона.Тарифы в наступающем году поднимутся 2 раза - с января и с июля. Сам документ состоит из 157-ми страниц, на которых подробно расписали тарифы для всех муниципальных образований и сельских поселений.Во Владимире, исходя из документа, тарифы вырастут на 5,7%. Зимой счета вырастут на 1,7%. А летом тарифы проиндексируют ещё на 4%.Информация о том, как конкретно вырастут счета за тепло, газ, воду будет известно чуть позднее.