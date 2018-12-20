В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена и изъята плитка спрессованного вещества растительного происхождения...

Сотрудники 2 Специализированного Батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении наркотиков.В ходе проверочных мероприятий на Алтуфьевском шоссе полицейские остановили автомобиль «БМВ». При проверке документов инспектор ГИБДД обратил внимание, что пассажир вышеуказанного транспортного средства сильно нервничал, на вопросы отвечал неохотно.В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена и изъята плитка спрессованного вещества растительного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 грамм.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81