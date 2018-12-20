Торжественная часть продолжилась награждением победителей и участников конкурса по созданию профилактических видеороликов «Безопасность дорожного движения»...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве организовали для учащихся ГБОУ «Школа № 1317» предновогодний сюрприз.К школьникам - участникам конкурса по созданию социальных видеороликов «Безопасность дорожного движения» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции пришел в гости полицейский Дед Мороз. Ребята встречали дорогих гостей с восторгом и радостными возгласами.В играх, конкурсах и развлечениях с загадками и стихами дети в роли пешеходов и водителей повторили правила безопасного поведения на дороге и вместе с автоинспекторами вспомнили, где и как правильно переходить дорогу, узнали, что такое «дорожные ловушки» и, как построить маршрут «дом-школа-дом».Торжественная часть продолжилась награждением победителей и участников конкурса по созданию профилактических видеороликов «Безопасность дорожного движения». Дед Мороз вместе с инспекторами дорожно-патрульной службы Западного округа столицы вручили ребятам подарки, грамоты и поздравили с наступающим Новым годом, а также пожелали безопасных путешествий!В завершение веселого и познавательного мероприятия дети искренне поблагодарили дорожных полицейских за важный урок и попросили у дедушки Мороза счастья для всех участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81