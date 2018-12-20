Между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один из них совершил выстрел из травматического пистолета в ногу своему оппоненту...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в хулиганстве.В отдел полиции поступило сообщение от водителя автомашины о том, что неизвестный произвел в его сторону выстрел из предмета, похожего на пистолет.В рамках введенного оперативного плана «Перехват» сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого на Аргуновской улице. Им оказался 27-летний житель столицы. Установлено, что между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один из них совершил выстрел из травматического пистолета в ногу своему оппоненту. Пистолет изъят.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29