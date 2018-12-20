Потерпевшая сообщила, что к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож вырвал из рук сумку с личными вещами...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО задержали31-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в разбойном нападении .В службу «102» обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что на улице 9-я Рота к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож вырвал из рук сумку с личными вещами, после чего с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Электрозаводской улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73