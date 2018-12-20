Специалисты Минздрава России связались с коллегами в Иркутской области, чтобы определить дальнейшую схему лечения трехлетнего Владислава Шестакова из города Черемхово, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции.

Специалисты Минздрава России связались с коллегами в Иркутской области, чтобы определить дальнейшую схему лечения трехлетнего Владислава Шестакова из города Черемхово, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции.Как передает ТАСС, об этом сообщили в ведомстве, подчеркнув, что данное распоряжение отдала министр здравоохранения России Вероника СкворцоваРанее на пресс-конференции журналист из Владивостока рассказал главе государства о непростой ситуации в семье Шестакова, у которого зафиксировано тяжелое онкологическое заболевание — нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. Скелет ребенка весь поражен метастазами. У него пропало зрение. При этом отец мальчика погиб, его и брата воспитывает только мама.Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не принесло.Благотворительный фонд "Счастливые дети" собрал 10 миллионов рублей на операцию в Испанию, но несколько дней назад сбор был прекращен, поскольку врачи не рекомендовали маленькому пациенту столь долгий перелет. Лечить Шестакова готовы онкологи Турции.Владимир Путин обещал помочь ребенку.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть