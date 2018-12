Минфин США внес 18 физлиц и четыре компании из России в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью. Среди прочих в списки попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых в США записали в ГРУ и подозревают в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Минфин США внес 18 физлиц и четыре компании из России в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью. В отношении фигурантов списков вводятся индивидуальные блокирующие санкции. Среди прочих в списки попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых в США "записали" в ГРУ и подозревают в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.В списке оказалась компании "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей" и "Невские новости", связанные с "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также связанная с "Федеральным агентством новостей" петербургская компания USA Really, передает "Интерфакс".Среди других россиян, попавших под новые санкции — Александр Малькевич (связан с USA Really), Виктор Бояркин (связан с Олегом Дерипаской), Елена Хусяинова (связана с "Конкорд менеджмент"), Борис Антонов (как заявлено, связан с ГРУ), Анатолий Ковалев (ГРУ), Николай Козачек (ГРУ), Алексей Лукашев (ГРУ), Артем Малышев (ГРУ), Алексей Минин (ГРУ), Алексей Моренец (ГРУ), Виктор Нетыкшо (ГРУ), Александр Осадчук (ГРУ), Алексей Потемкин (ГРУ), Евгений Серебряков (ГРУ), Олег Сотников (ГРУ), Иван Ермаков (ГРУ).Великобритания обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT опровергли обвинения в их адрес и рассказали, что были в Солсбери в качестве туристов.Британская The Daily Telegraph позже заявила со ссылкой на совместное с Bellingcat расследование, что под именем Руслана Боширова скрывается 39-летний полковник, Герой России Анатолий Чепига. Затем сайт Bellingcat сообщил, что под именем Александра Петрова якобы скрывается 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин.