«Сегодня во всех регионах страны началась традиционная благотворительная акция, организованная МВД России при поддержке общественных советов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня во всех регионах страны началась традиционная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при Министерстве и его территориальных органах», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудники органов внутренних дел и общественники поздравят с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов, школ-интернатов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, с юными гражданами будут проведены занятия правовой направленности. Ребятам разъяснят основы законодательства и правила поведения в общественных местах, расскажут об ответственности за противоправные действия, дадут рекомендации по обеспечению личной безопасности.«Мероприятия акции продлятся до 15 января 2019 года», - добавила Ирина Волк.