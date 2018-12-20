При личном досмотре у мужчины и женщины обнаружили 50 завязанных свертков из полимерного материала общей массой – более 120 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали 59-летнего мужчину и 22-летнюю девушку, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на внешней стороне третьего транспортного кольца на съезде на Новодевичью набережную, задержали 59-летнего москвича и 22-летнюю приезжую женщину. При личном досмотре у них обнаружили 50 завязанных свертков из полимерного материала общей массой – более 120 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого оно содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60