Президент
США Дональд Трамп не перестает удивлять мировую общественность.
Вчерашнее заявление главы Белого дома о выводе американских войск из
Сирии наделало много шума в Европе. По словам главы министерства
иностранных дел Германии Хайко Маас, в Европе крайне удивлены
неожиданной сменой политики Соединенных Штатов в арабской республике.
Президент
США Дональд Трамп не перестает удивлять мировую общественность.
Вчерашнее заявление главы Белого дома о выводе американских войск из
Сирии наделало много шума в Европе. По словам главы министерства
иностранных дел Германии Хайко Маас, в Европе крайне удивлены
неожиданной сменой политики Соединенных Штатов в арабской республике.
Руководство
ФРГ заявление с недоумением по поводу намерений Вашингтона. "Не только
нас удивила неожиданная смена курса американской стороной", – сказал
Маас.
В Берлине прокомментировали слова Трампа о разгроме "Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). В ФРГ полагают, что экстремисты задавлены, но все еще представляют угрозу.
"Существует
опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ и
поставят под угрозу достигнутые успехи", – предупредил Маас. Дипломата
цитирует .
Соединенные
Штаты решились на выход из Сирии, чтобы избежать конкуренции с Россией,
уверен политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что Башар Асад, на
уходе которого настаивали в Вашингтоне, выстоял в гражданской войне и
по-прежнему является законным главой арабской республики.
Также
эксперт указал на доминирование российских военных в Сирии. "Если там
находиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, а
позиция США – не иметь с нами никаких отношений", – сказал аналитик в
интервью РИА Новости.
Накануне
Дональд Трамп объявил о победе над террористической организации
"Исламское государство" и заявил, что американским военным больше нет
смысла находиться в Сирии. Президент США подчеркнул, что Вашингтон
намерен полностью вывести своих военных из страны.