Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять мировую общественность. Вчерашнее заявление главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии наделало много шума в Европе. По словам главы министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, в Европе крайне удивлены неожиданной сменой политики Соединенных Штатов в арабской республике.

ПрезидентСША Дональд Трамп не перестает удивлять мировую общественность.Вчерашнее заявление главы Белого дома о выводе американских войск изСирии наделало много шума в Европе. По словам главы министерстваиностранных дел Германии Хайко Маас, в Европе крайне удивленынеожиданной сменой политики Соединенных Штатов в арабской республике.РуководствоФРГ заявление с недоумением по поводу намерений Вашингтона. "Не тольконас удивила неожиданная смена курса американской стороной", – сказалМаас.В Берлине прокомментировали слова Трампа о разгроме "Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). В ФРГ полагают, что экстремисты задавлены, но все еще представляют угрозу."Существуетопасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ ипоставят под угрозу достигнутые успехи", – предупредил Маас. Дипломатацитирует .СоединенныеШтаты решились на выход из Сирии, чтобы избежать конкуренции с Россией,уверен политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что Башар Асад, науходе которого настаивали в Вашингтоне, выстоял в гражданской войне ипо-прежнему является законным главой арабской республики.Такжеэксперт указал на доминирование российских военных в Сирии. "Если тамнаходиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, апозиция США – не иметь с нами никаких отношений", – сказал аналитик винтервью РИА Новости.НаканунеДональд Трамп объявил о победе над террористической организации"Исламское государство" и заявил, что американским военным больше нетсмысла находиться в Сирии. Президент США подчеркнул, что Вашингтоннамерен полностью вывести своих военных из страны.