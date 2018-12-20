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<a href="http://33live.ru/novosti/20-12-2018-svyaz-bez-granic.html" target="_blank">Связь без границ</a> - Госдума приняла поправки в закон О связи. Они отменяют внутренний роуминг. Это позволит людям существенно экономить, когда речь идет о звонках в другие регионы со своих мобильных телефонов. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. Так же председатель ГосДумы Вячеслав Володин на последнем в этом году заседании анонсировал возможность пользоваться бесплатно спутниковым ТВ. Речь идет о гражданах, которые проживают в территориях, куда технически невозможно провести цифровое телевидение.