Елена Яковлева объяснила, почему вдруг ее сын изукрасил почти все свое тело татуировками. Артистка уверена, что таким образом наследник пытается выразить глубинные переживания.

Елена Яковлева объяснила,почему вдруг ее сын изукрасил почти все свое тело татуировками. Артистка уверена,что таким образом наследник пытается выразить глубинные переживания.Елена рассказала, что первый нательный рисунок ее сын ДенисШальных сделал из-за негативных эмоций. Наследник звезды расстроился, когда несмог порадовать мать."Увлечение Дениса татуировками началось от отчаяния. Онзаказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца.Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе. К счастью, его увлечениетатуировками пошло", – рассказала .Знаменитость рассказала, что ее отпрыск сейчас все свободное времяпосвящает семье. Молодой мужчина недавно женился. Актриса надеется, что вследующем году она станет бабушкой."У меня прекрасная невестка. И главное – чтобы они с сыномбыли счастливы. Денис привыкает к самостоятельной жизни. Мальчики в отличие отдевочек дольше остаются детьми. Для меня сын все равно маленький. Послеженитьбы у нас отношения стали даже более доверительные, больше внимания сталаполучать от него, потому что он скучает…", – цитирует "Антенна-Телесемь".