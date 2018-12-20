Актер Ян Цапник стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист дал откровенное интервью Борису Корчевникову.

Актер Ян Цапник стал героем программы "Судьба человека телеканала "Россия 1". Артист дал откровенное интервью Борису Корчевникову.Ян Цапник получил всероссийскую известность после съемок вкультовом многосерийном фильме "Бригада". Сегодня за плечами 50-летнего актерапочти 200 ролей в кино, а после работы в сериале "Колдовская любовь" в него влюбилисьмиллионы женщин.С женой Галиной артист живет уже более 20 лет. Актер сделалпредложение зазнобе в первый день знакомства. Он моментально влюбился."Мы с Игорем Лифановым зашли в ночной клуб, мы еле держалисьна ногах. Там я увидел Галю и подучал, что она японка. Пытался говорить с нейна ломаном английском, а через час оказалось, что у нее редкое японское имяГаля", – вспоминает артист. Сейчас Ян воспитывает сына и дочь, в которых души не чает.Цапник рассказал, что в 90-е ему пришлось нелегко – работы небыло. Артисту даже пришлось стать частью порноиндустрии. "Я очень многоозвучивал, начиная с "Черепашек ниндзя". По ночам мы очень много писали фильмовдля взрослых с одной нашей знакомой. Поохаешь, постонешь, а утром репетиция,вечером спектакль, опять ночью побежал",– поведала знаменитость.Это заявление артиста смутило и одновременно впечатлило Бориса Корчевникова. Ведущий был поражен работоспособностью , смелостью и разносторонностью талантов звезды кино.К счастью, Яну удалось познакомиться с режиссером ЭльдаромРязановым. Сотрудничество с прославленным мэтром принесло артисту многозамечательных ролей. Цапника начали узнавать на улице.По словам супруги артистаГалины, внезапно свалившаяся популярность ничуть не изменила ее возлюбленного."Мы никаких медных труб не проходили. Он также ездит в метро, у нас нет машины.Он ходи на рынок, он ходит в магазин. Люди его узнают. Ореола славы нету", -рассказала она.