Тоттенхэм одержал победу над Арсеналом в лондонском дерби и стал полуфиналистом Кубка английской лиги. Четвертьфинальная встреча прошла на домашнем стадионе канониров и завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор.

"Тоттенхэм" одержал победу над "Арсеналом" в лондонском дерби и стал полуфиналистом Кубка английской лиги. Четвертьфинальная встреча прошла на домашнем стадионе канониров и завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор.В составе победителей мячи забили Сон Хынмин (21-я минута) и Деле Алли (60-я). "Тоттенхэм" одержал четвертую подряд победу во всех турнирах.В другом четвертьфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Борнмут". На 83-й минуте отличился Эден Азар.Днем ранее в полуфинал турнира также пробились "Манчестер Сити" и клуб третьего дивизиона "Бертон Альбион". Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.