Отраслевая группа Bluetooth SIG, занимающаяся сертификацией устройств незадолго до их поступления в продажу, одобрила релиз предстоящего флагмана Nokia c пятью основными камерами. Были утверждены три модели: TA-1082, TA-1087 и TA-1094, причем последней ранее зеленый свет дали другие организации, в том числе китайские 3C и MIIT.

Отраслевая группа Bluetooth SIG, занимающаяся сертификацией устройств незадолго до их поступления в продажу, одобрила релиз предстоящего флагмана Nokia c пятью основными камерами. Были утверждены три модели: TA-1082, TA-1087 и TA-1094, причем последней ранее зеленый свет дали другие организации, в том числе китайские 3C и MIIT.Как ожидается, Nokia 9 PureView покажут в начале следующего года, сообщает GSMArena. Анонс может пройти на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в январе либо на Mobile World Congress (MWC) в феврале.Из документа Bluetooth SIG можно узнать, что новинка Nokia будет поддерживать версию 5.0 беспроводного стандарта. Она предполагает увеличение радиуса действия сигнала (до 4-х раз в сравнении с Bluetooth 4.2), более высокие скорости передачи данных (до 2-х раз), а также более эффективное использование электроэнергии.Аппарату прочат 5,9-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 гигабайт оперативной памяти и батарею емкостью 4150 мАч. "Из коробки" Nokia 9 PureView будет работать на Android 9 Pie.Отличительной чертой устройства станут сразу семь отверстий на задней панели: под камеры с оптикой Zeiss (основную RGB, "широкоуголку", телефото- и монохромный объектив), датчик глубины, двухтоновую светодиодную вспышку и, вероятно, лазерный автофокус.∎Обзор смартфона Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность" читайте такжеДополнительные объективы позволят масштабировать картинку без потери качества и получать "бесшумные" фотографии в условиях тусклого освещения. Ранее под маркой PureView выходили смартфоны инновационными камерами: например, в 2012 году Nokia (тогда входившая в состав Microsoft) выпустила модель 808 PureView с 41-мегапиксельным фотосенсором.