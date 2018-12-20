Пока в Киеве у власти находятся русофобы, которые не понимают, в чем интерес их собственного народа, отношения двух стран не улучшится, независимо от того, кто у власти в Кремле. Так на традиционной Большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос украинского журналиста.

Пока в Киеве у власти находятся русофобы, которые не понимают, в чем интерес их собственного народа, отношения двух стран не улучшится, независимо от того, кто у власти в Кремле.Так на традиционной Большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос украинского журналиста.При этом Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в мире и процветании на Украине, поскольку эта страна остается одним из крупнейших экономических партнеров.По его словам, торговый оборот России с Украиной в этом году вырос по сравнению с 2017 годом."Это не странно, потому что это естественные связи", — отметил президент России. И "эти естественные связи когда-нибудь дадут о себе знать", уверен Путин.При этом президент РФ уверен, что властям Украины платят за растаскивание русского и украинского народов. Между тем, "народы наши близкие, связанные историческими корнями, и мы будем делать все, чтобы поддержать такое состояние дел", резюмировал Путин.Прямую трансляцию Большой пресс-конференции президента России ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт 33Live.RuRu и радио "Вести ФМ".