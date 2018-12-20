В Сети обсуждают видео песни знаменитого исполнителя и поэта. В ней Владимир Высоцкий буквально предсказал автокефалию в Незалежной.

В Сети обсуждают видео песни знаменитого исполнителя и поэта. В нейВладимир Высоцкий буквально предсказал автокефалию в Незалежной.В песне "Пародияна плохой детектив" артист поет об "автокефальном проекте" наУкраине. Получается, он еще в 1967 году как будто знал, что это произойдет вдалеком 2018 году.Ролик, в котором на словаВысоцкого наложили политические события на Украине, стал набирать популярность.Пользователи соцсетей активно обсуждают песню Владимира Высоцкого, где его ужепрозвали не только гениальным поэтом, но и "пророком", сообщает Facebook IZ.ru.ПроизведенияВысоцкого, как известно, отличаются остросоциальной тематикой. Удивительно то,что поэту удавалось не только остро чувствовать современные ему события, но и видетьчерез годы.Отметим, что президент УкраиныПетр Порошенко с первых дней пребывания на посту заявлял о желании добитьсянезависимости Украинской церкви от русской. "Автокефалия – это не проблематолько украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопроснашей национальной безопасности", – заявлял украинский лидер в июне этого года.Напомним, в свою очередь 14 сентября Русская православнаяцерковь (РПЦ) заявила фактически о "разрыве дипломатических отношений" сКонстантинополем из-за вопроса об автокефалии Украинской православной церкви(УПЦ). РПЦ не согласна с автокефалией УПЦ потому, что это делается не поканонам и из-за того, что это политически мотивированное действие, а церковь должнабыть отделена от государства.