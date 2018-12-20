В Крыму задержали участника банды, который устроил на территории республики тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила. По сообщению пресс-службы регионального Управления ФСБ, 57-летнего россиянина обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Крыму задержали участника банды, который устроил на территории республики тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила. По сообщению пресс-службы регионального Управления ФСБ, 57-летнего россиянина обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.Сообщается, что задержанный причастен к деятельности националистического военизированного формирования — так называемого батальона имени Номана Челебиджихана, известного как "Аскер". Схрон с боеприпасами и взрывчаткой он организовал в Крыму весной нынешнего года. Целью бандита было использовать спрятанный им арсенал для совершения противоправных действий на территории Крыма.Помимо взрывчатки в тайнике находилось 200 патронов к огнестрельному оружию, передает РИА Новости. Мужчину задержали при въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" 12 декабря.О создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана заявил ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. По его словам, батальон будет сосредоточен в Херсонской области Украины на границе с Крымом и уже насчитывает 560 человек. Задачей батальона Ислямов назвал возвращение Крыма в состав Украины. По факту создания этого батальона Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.