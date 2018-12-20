ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Балханова Даниила Александровича...

ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Балханова Даниила Александровича, 15.06.2007 года рождения, жителя г. Москвы, который 16 декабря 2018 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 16-20 лет, рост 186 см, волосы короткие черного цвета, среднего телосложения, лицо круглое.Был одет: темная куртка, черные брюки, кроссовки зеленого цвета, серая кофта.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22