Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшую без вести Надейкину Анну Юрьевну, 10.03.1988 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшую без вести Надейкину Анну Юрьевну, 10.03.1988 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с ноября 2016 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см., худое телосложение, волосы темные крашенные, глаза карие.Был одет: одежда не установлена.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73