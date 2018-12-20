В результате происшествия пострадавшие 46-летняя женщина и ее 6-летний сын были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи...

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 6-летний ребенок», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что 21-летний приезжий из ближнего зарубежья, двигаясь по проспекту Мира в сторону центра на автомобиле «Хэндэй Солярис», совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате происшествия пострадавшие 46-летняя женщина и ее 6-летний сын были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время полицией устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Пресс-служба УВД по ЦАО 8 (495) 600-11-60