Вынесен приговор второму обвиняемому в покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Тараса Стельмашенко оправдали по статье о терроризме и признали виновным в незаконном хранении оружия. Ему дали 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и отпустили в зале суда.

Вынесен приговор второму обвиняемому в покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Тараса Стельмашенко оправдали по статье о терроризме и признали виновным в незаконном хранении оружия. Ему дали 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и отпустили в зале суда.Ранее еще один фигурант этого дела получил 4 с половиной года заключения. Третий подозреваемый находится в бегах, сообщает телеканал "Россия 24".В конце мая этого года появилась информация об убийстве Бабченко, однако затем стало известно, что это была инсценировка СБУ, проведенная, якобы, для того, чтобы раскрыть покушение на журналиста.