Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из деревни Еремино Щелковского района Подмосковья.

Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из деревни Еремино Щелковского района Подмосковья.Как передает ТАСС, 100-летнее дерево торжественно ввезли на специальном автопоезде в 22.00 по московскому времени через Спасские ворота.Водитель Андрей Лелеко, одетый в костюм Деда Мороза, рассказал, что из-за тяжелых погодных условий в Подмосковье два раза пришлось сделать технологическую остановку. Во время движения автопоезд объезжал ямы и кочки.На всем пути длиной около 100 километров 27-метровую ель сопровождали автомобили ГИБДД.Дерево прошло строгий отбор из тридцати "кандидаток". Главная ёлка страны по правилам должна быть не моложе 100 лет иметь ровный ствол, пирамидальную форму, ветки с размахом у основания в девять метров и высоту около 30 метров. Древесина не должна быть повреждена паразитами.Планируется, что 26 декабря первыми наряженную ель увидят гости Общероссийской елки в Государственном Кремлевском дворце, на который приглашены более 5 тысяч школьников из всех регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.Устанавливать в Кремле новогоднюю ель стали при Николае II, однако дерево было небольшим и предназначалось для царской семьи. В советское время Кремлевская елка стала проводиться с 1967 года — сначала в Большом Кремлевском дворце, а позднее — в Государственном Кремлевском дворце.