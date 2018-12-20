В полицию с заявлением обратилась 57-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что на Лесной улице Москвы неизвестный гражданин, которому оказывалась медицинская помощь, нанес ей удары руками в область лица...

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тверскому району задержал 53-летнего мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровью фельдшеру бригады скорой помощи», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в полицию с заявлением обратилась 57-летняя москвичка. Потерпевшая сообщила, что на Лесной улице Москвы неизвестный гражданин, которому оказывалась медицинская помощь, нанес ей удары руками в область лица.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ. Подозреваемый задержан по месту жительства, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.