Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года презентовал книгу под названием Россия 2018, которая посвящена мировому первенству, прошедшему в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года презентовал книгу под названием "Россия 2018", которая посвящена мировому первенству, прошедшему в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.Тираж книги составил всего три тысячи экземпляров. Из них две тысячи книг были напечатаны на русском языке и еще одна — на английском. Издание было составлено при участии коллектива авторов из разных СМИ. В книгу вошла информация о турнире, интервью с лицами мундиаля, интересные факты и статистика."Нам очень хотелось подвести какой-то заметный итог чемпионата мира, чтобы он был осязаем и нагляден, передавал дух чемпионата мира. – рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, которого цитирует ТАСС. — Оргкомитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, у нас есть право только дарить книги, но она будет доступна в электронной версии".Во время презентации бывший первый вице-премьер, глава ВЭБ Игорь Шувалов, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и главный тренер сборной России Станислав Черчесов зачитали отрывки из книги.Напомним, чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов. Третьей стала команда Бельгии. Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.