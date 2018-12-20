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<a href="http://33live.ru/novosti/20-12-2018-v-moskve-proshlo-zasedanie-soveta-pri-prezidente-po-mezhnacionalnym-otnosheniyam.html" target="_blank">В Москве прошло заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям</a> - На мероприятии обсуждались итоги года, а также планы по реализации национальной политики страны на ближайшие несколько лет. Особое внимание уделили исполнению указа Владимира Путина О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России.