Задать вопросы о службе в органах внутренних дел полицейским и ветеранам смогли более сотни старшеклассников.

Отдел МВД России по Меленковскому району открыл свои двери для учащихся 11-х классов школ района. Более ста выпускников школ, желающие узнать об условиях поступления в вузы МВД России и получить ответы на интересующие вопросы о службе в органах внутренних дел собрались в здании отдела, где их встретили сотрудники полиции и ветераны.Приветствуя собравшихся, помощник начальника ОМВД России по Меленковскому району Андрей Тюрин, подчеркнул, что служить в органах внутренних дел престижно, а для того, чтобы стать профессионалом, необходимо получить качественное образование, иметь хорошее здоровье и высокий уровень физической подготовки. Молодые люди узнали о порядке поступления на службу, а также о ведомственных учебных заведениях, в которых осуществляется подготовка специалистов для системы органов внутренних дел.Слушатели пятого курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и его Рязанского филиала Анастасия Бякова и Назаров Антон, рассказали собравшимся о специфике обучения в ведомственных образовательных учреждениях и условиях проживания курсантов.Специалисты по работе с личным составом разъяснила старшеклассникам правила подачи документов и прохождения военно-врачебной комиссии, а начальник экспертно-криминалистической группы Отдела Дмитрий Арефьев продемонстрировал собравшимся процесс обнаружения и изъятия следов пальцев рук с различных предметов.Об истории Отдела и работе ветеранской организации школьникам рассказал председатель Совета ветеранов Юрий Шейкин.В завершении встречи все желающие школьники под руководством командира патрульно-постовой службы Вадима Большакова проверили навыки стрельбы на тренажере «СКАТ».Покидая стены Отдела, несколько старшеклассников отметили, что планируют поступление на службу в различные подразделения полиции.