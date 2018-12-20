20.12.2018

2018-12-20 12:20:44

В парке Татарстана нашли обгоревший и обглоданный труп

На территории национального парка "Нижняя Кама" под Набережными Челнами в Татарстане местный житель обнаружил труп мужчины, передает портал . Тело обгорело, к тому же его обглодали дикие животные.



Личность погибшего устанавливается. По некоторым данным, им может оказаться житель Набережных Челнов, который поселился в лесопарке летом, разбив подобие палатки.