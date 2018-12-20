Хозяйка пса вину не признала

Хозяйка пса вину не призналаВ Судогде местную жительницу обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональная прокуратура.В феврале этого года утром женщина гуляла во дворе дома. Не надев на свою собаку бойцовской породы намордник и поводок, она выпустила ее «побегать».При этом женщина знала, что ее пес агрессивен и ранее уже кусал людей. Собака выбежала через незапертую калитку и напала на прохожего, вцепившись в него.У мужчины были множественные укушенные раны лица, проникающие в полость рта, рваные, укушенные раны в области верхних конечностей и туловища. В своей совокупности они относятся к тяжкому вреду здоровью, а шрамы, оставшиеся у него, неизгладимые.В ходе предварительного расследования женщина свою вину не признала. Уголовное дело направлено в мировой суд.