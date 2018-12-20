Западные астрономы заявили, что человечество может пропустить первый контакт с внеземными цивилизациями. Изучаемый ими астероид Оумуамуа с большой скоростью удаляется от Земли.

Западные астрономы заявили, что человечествоможет пропустить первый контакт с внеземными цивилизациями. Изучаемый имиастероид Оумуамуа с большой скоростью удаляется от Земли.Странныйкосмический объект намного ярче обычной кометы. Он был открыт в 2017 году,когда попал в Солнечную систему.Ученые считают, что Оумуамуа могбыть послан пришельцами. Однако проблема в том, что теперь астероид стремительноулетает от нашей планеты. Гость из недр Вселенной движется по параболе, передаетThe Sun.Ряд исследователей высказалисмелое предположение о том, что таинственный объект может быть инопланетнымзондом, но теперь этого узнать не получится. Исследователитакже обратили внимание на то, что астероид движется под воздействиемсолнечного излучения. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог когда-то быть"солнечным парусом" для инопланетян.Другие жеэксперты придерживаются мнения, что если астероид был послан внеземнымицивилизациями, то излучал бы радиосигнал. Оумуамуа мог прибыть с одной изчетырех систем с карликовой звездой в центре, откуда он начал свой путь болеемиллиона лет назад.Ученые могут окончательно определиться с происхождением загадочногоастероида после 2021 года. Именно тогда будет готов подробный обзор звездного неба оттелескопа Gaia.