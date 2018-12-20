Полицейские отметили решительные и профессиональные действия маленькой школьницы...

«В актовом зале УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве полицейские вручили благодарность 9-летней девочке за помощь, оказанную пожилой женщине и сотрудникам полиции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в одном из торговых центров школьница, которая находилась там со своей мамой, инспектором штаба УВД по СЗАО, обратила внимание на растерянную пожилую женщину. Девочка самостоятельно подошла к ней и спросила, что случилось. Оказалось, у пенсионерки похитили сумку, когда она снимала деньги в банкомате. Особенно 76-летняя потерпевшая волновалась о тревожной кнопке, которая осталась в сумке. Так как некоторое время назад женщина перенесла сложную операцию на сердце, прибор был необходим для экстренного вызова медиков. Ребенок попросил маму помочь.Вызвав наряд полиции, женщина с помощью работников охраны торгового центра просмотрела камеры видеонаблюдения и выяснила, что сумку унесла какая-то женщина. До прибытия полицейских мать с дочерью начали самостоятельно искать пропажу. В одном из помещений сумка была обнаружена, жизненно важный медицинский прибор был на месте.Полицейские отметили решительные и профессиональные действия маленькой школьницы. Начальник дежурной части УВД по СЗАО майор полиции Александр Лапа рассказал одноклассникам девочки о ее поступке и вручил благодарность от начальника УВД по СЗАО за оказание помощи полиции. «Проявив активную гражданскую позицию, эта юная девочка, возможно, спасла жизнь пенсионерке, найдя эту сумку. Берите с нее пример!» – обратился к присутствующим полицейский.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56