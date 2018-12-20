Злоумышленник попытался продать копии старинных монет, выдавая их за настоящие...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г.. Москвы задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в попытке мошенничества – он попытался продать копии старинных монет, выдавая их за настоящие.В ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы обратился 52-летний москвич, который сообщил, что неизвестные продали ему 200 старинных монет по 1 тысяче рублей за штуку, и он решил еще приобрести 100 монет. По пути на встречу потерпевший зашел в ломбард, чтобы прицениться. Но там ему сказали, что его монеты являются копиями старинных. Мужчина сразу же обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 36-летний неработающий приезжий.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание его соучастников, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39