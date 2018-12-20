Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в названии принадлежность к Московскому патриархату.

Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в названии принадлежность к Московскому патриархату, передает ТАСС. Законопроект поддержали в четверг 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, цель нововведения — обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставом таких организаций.Как сообщалось ранее, 15 декабря в Киеве прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.Он был инициирован президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Константинопольским Варфоломеем.В результате мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.