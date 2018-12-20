Встреча может состояться уже на следующей неделе

Встреча может состояться уже на следующей неделеНа сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина журналисты подняли вопрос о прошедших губернаторских выборах. Корреспондента из Хакасии интересовало, почему президент так и не встретился с новыми главами регионов, которые представляют оппозиционные партии - во Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, в Хакасии выбрали Валентина Коновалова от КПРФ, а в Хабаровском крае губернатором стал либерал-демократ Сергей Фургал.«Встречи с губернаторами намечены буквально на следующей неделе. У нас Госсовет будет. Будет проведена и отдельная встреча с новоизбранными главами региона тех территорий, о которых вы сказали. Мы ждали результатов выборов на Дальнем Востоке», - объяснил Владимир Путин.Кроме того, президент заметил, что это не первые случаи, когда на выборах победили оппозиционеры. Смоленскую область несколько лет возглавляет депутат от ЛДПР.«Я в партиях не состою. Главное для меня, чтобы в регионах люди работали, и жизнь менялась к лучшему. Мы будем помогать любому избранному руководителю региона. Главное, чтобы он был в состоянии выполнить предвыборные обещания», - подытожил президент.