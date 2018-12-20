Президент России Владимир Путин признал, что в российском спорте существовала и существует проблема допинга. Однако глава государства отметил, что, к сожалению, запрещенные препараты применяются не только в нашей стране, а сама тема допинга имеет политическую окраску.

Президент России Владимир Путин признал, что в российском спорте существовала и существует проблема допинга. Однако глава государства отметил, что, к сожалению, запрещенные препараты применяются не только в нашей стране, а сама тема допинга имеет политическую окраску.В ходе Большой пресс-конференции Владимиру Путину был задан вопрос о допинге в спорте и об отношении государства к этой проблеме. Президент отметил, что запрещенные препараты применялись в российском спорте и этот факт необходимо признать. "Однако это никогда не делалось на государственном уровне, это тоже следует иметь в виду, — сказал глава государства. – Потому что в спорте нас интересуют не только результаты, но и, прежде всего, здоровье наших спортсменов".По словам Путина, нашими спортивными и антидопинговыми организациями проделала колоссальная работа и по отношению к запрещенным в спорте препаратам, как и во всем мире, у нас должна быть нулевая терпимость: "Победить допинг очень тяжело, тем более, что эта проблема не только российская, но и общемировая. Но стремиться к этому необходимо"."Сейчас к нам приехала очередная комиссия всемирных антидопинговых служб, у нас с ними полный контакт и есть договоренности, что мы ответим на все задаваемые нам вопросы", — сказал Владимир Путин. При этом президент отметил, что важно избегать излишней политизированности в данном вопросе, которая, к сожалению, пока еще присутствует по отношению к России.