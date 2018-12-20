Светлана Мельникова подробно рассказала о перспективах музея и планах дальнейшей работы

Светлана Мельникова подробно рассказала о перспективах музея и планах дальнейшей работыВладимир Сипягин встретился с новым директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой. Руководитель одного из крупнейших в стране культурных учреждений подробно рассказала о перспективах музея и планах дальнейшей работы.Музей-заповедник объединил группу уникальных архитектурных памятников русского жилого, оборонительного и церковного зодчества. В его состав входят памятники архитектурыво Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном, в 2-х сёлах – Боголюбове и Кидекше, и посёлке Муромцево. Всего - 56 памятников архитектуры. 8 из них входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно памятники посещают сотни тысяч русских и иностранных туристов.Губернатор поддержал стремление коллектива музея выстроить свою работу с учетом самых современных методик и методологий, сохранив при этом лучшие традиции, наработанные в 33-м регионе. По мнению Владимира Сипягина, нужно сделать всё, чтобы интерес к Владимирской земле только увеличивался, а поток посетителей Владимиро-Суздальского музея-заповедника с каждым днем возрастал все больше. Он пожелал всем сотрудникам музея успехов в наступающем году.