В регионе признали ветхими 415 многоквартирных домов

В регионе признали ветхими 415 многоквартирных домовВесь 2018 год во Владимирской области местных жителей переселяли за счет областного и местных бюджетов.На расселение 437 человек из 206 зданий общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров выделили 216 миллионов рублей.На конец года переселение завершили в 15 муниципальных образованиях: во Владимире, Александрове, Карабаново, Киржаче, Кольчугино, Костерёво, Струнино и Муроме, в посёлках Великодворский и Красная Горбатка, в сельских поселениях Второвское и Сергеихинское в Камешковском районе, Новлянское в Селивановском районе, Муромцевское в Судогодском районе и Ковардицкое в Муромском района.Начиная со следующего года работа по переселению граждан из аварийного жилья в области продолжат при поддержке федерального бюджета: на реализацию проекта для 33 региона предусмотрели 4,7 млрд рублей. Во Владимирской области на 1 января 2018 года признали аварийными 415 многоквартирных домов площадью 144 тысячи квадратных метров, в которых проживает 8,8 тысяч человек.