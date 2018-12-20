Женщина приходила домой к пенсионерам и, представляясь сотрудницей социальной службы, предлагала обмен «старых» денег на «новые».

В ноябре и декабре текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило несколько сообщений от граждан пожилого возраста о том, что они пострадали от действий мошенницы. Пенсионеры поясняли, что к ним домой приходила неизвестная женщина и, представляясь сотрудницей социальной службы, рассказывала о якобы проводимой "денежной реформе", убеждая в необходимости обмена «старых» денег на «новые». Граждане, доверившись «сотруднице соцзащиты», производили обмен, а после того, как женщина покидала жилище, обнаруживали, что купюры являются так называемыми «билетами банка приколов».По всем фактам Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в том числе отработку лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, в результате которого была установлена личность подозреваемой.Фигурантка, 49-летняя уроженка соседнего региона, была задержана оперативниками на территории города Владимира 14 декабря.В настоящее время полицейскими установлена причастность подозреваемой к совершению девяти эпизодов мошенничества.Сумма, которую обменивали доверчивые пенсионеры, варьируется от 10 000 до 100 000 рублей. Общая сумма материального ущерба, причиненного пожилым гражданам, превысила 350 000 рублей.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к иным фактам преступной деятельности.На период следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.