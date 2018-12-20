Бюджету региона причинён ущерб в размере более 6 миллионов рублей

Бюджету региона причинён ущерб в размере более 6 миллионов рублейВладимирского бизнесмена Станислава Фролова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный СледКом.Индивидуальный предприниматель с декабря 2016 по июнь 2017 года заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТа и спецификациям, с несколькими бюджетными учреждениями 33-го региона.Фролов, действуя из корыстных побуждений, поставлял в соцорганизации недоброкачественную и не рекомендованную к употреблению продукцию.По оценкам следствия, бюджету Владимирской области, за счёт средств которого финансировали госконтракты, причинён ущерб в размере более 6 миллионов рублей.Предприниматель полностью возместил причинённый государству ущерб. Свою вину признал и раскаялся в преступлении.Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.