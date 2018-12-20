Дуэт поющей телеведущей и юмориста на съемках Голубого огонька стал настоящей сенсацией. Совместную работу Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не оценил только ленивый.

Дуэт поющей телеведущей и юмориста на съемках "Голубого огонька"стал настоящей сенсацией. Совместную работу Ольги Бузовой и Евгения Петросянане оценил только ленивый.Тандем двух самых популярных персонажей светской хроникистал настоящей находкой для телевизионщиков. До выхода программы еще двенедели, а о ней говорит уже вся страна.Как выяснилось, Ольга Бузова и Евгений Петросян не простовыступят вместе, а изобразят влюбленных Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным вСети, юморист уже вручил поющей ведущей первый подарок – яблоко.Отметим, что фото, накотором артист вручает красотке фрукт, зрители встретили с иронией. Многиешутили, что Петросян не слишком вписывается в библейский сюжет. Даже в ролизмея–искусителя он выглядит неубедительно.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян согласился с доводами простых обывателей.Общественник отметил, что идея телевизионщиков его очень удивила."Ну для Адама уже Евгений Ваганович нескольковеликовозрастный, но Бузова в роли Евы – это, конечно, находка. Она очевиднозапретные яблочки пригубить любит. Остается вопрос: кто будет игратьзмея-искусителя? Мне кажется, что Киркоров на эту роль подходит лучше всего.Главное, чтобы всю эту компанию не заставили раздеваться, а то по оригинальномусюжету на участниках этой библейской истории было слишком мало одежды", -рассказала Манукян "Дни. ру".К слову, есть уЕвгения Петросяна кое-что общее с Адамом. Они оба, так сказать, пережилиболезненный развод. Юморист расстался с артисткой Еленой Степаненко, а прародитель рода человеческого с некой Лилит.В некоторых ранних апокрифах христианства, не вошедших вканоны, упоминается первая жена Адама – Лилит. Женщина, также как и супруг, была сотворена из глины и не хотела подчинятся благоверному, она считала себяравной мужчине. За непокорность красотку изгнали из рая. Расставшись с АдамомЛилит, стала мстительным злым демоном, убивающим младенцев.