Дуэт поющей телеведущей и юмориста на съемках Голубого огонька
стал настоящей сенсацией. Совместную работу Ольги Бузовой и Евгения Петросяна
не оценил только ленивый.
Дуэт поющей телеведущей и юмориста на съемках "Голубого огонька"
стал настоящей сенсацией. Совместную работу Ольги Бузовой и Евгения Петросяна
не оценил только ленивый.
Тандем двух самых популярных персонажей светской хроники
стал настоящей находкой для телевизионщиков. До выхода программы еще две
недели, а о ней говорит уже вся страна.
Как выяснилось, Ольга Бузова и Евгений Петросян не просто
выступят вместе, а изобразят влюбленных Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным в
Сети, юморист уже вручил поющей ведущей первый подарок – яблоко.
Отметим, что фото, на
котором артист вручает красотке фрукт, зрители встретили с иронией. Многие
шутили, что Петросян не слишком вписывается в библейский сюжет. Даже в роли
змея–искусителя он выглядит неубедительно.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян согласился с доводами простых обывателей.
Общественник отметил, что идея телевизионщиков его очень удивила.
"Ну для Адама уже Евгений Ваганович несколько
великовозрастный, но Бузова в роли Евы – это, конечно, находка. Она очевидно
запретные яблочки пригубить любит. Остается вопрос: кто будет играть
змея-искусителя? Мне кажется, что Киркоров на эту роль подходит лучше всего.
Главное, чтобы всю эту компанию не заставили раздеваться, а то по оригинальному
сюжету на участниках этой библейской истории было слишком мало одежды", -
рассказала Манукян "Дни. ру".
К слову, есть у
Евгения Петросяна кое-что общее с Адамом. Они оба, так сказать, пережили
болезненный развод. Юморист расстался с артисткой Еленой Степаненко, а прародитель рода человеческого с некой Лилит.
В некоторых ранних апокрифах христианства, не вошедших в
каноны, упоминается первая жена Адама – Лилит. Женщина, также как и супруг, была сотворена из глины и не хотела подчинятся благоверному, она считала себя
равной мужчине. За непокорность красотку изгнали из рая. Расставшись с Адамом
Лилит, стала мстительным злым демоном, убивающим младенцев.