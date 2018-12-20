С начала следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%. Получается, что размер фиксированной выплаты составит 5334,2 рубля в месяц. Стоимость пенсионного ..

С начала следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%. Получается, что размер фиксированной выплаты составит 5334,2 рубля в месяц. Стоимость пенсионного балла будет равняться 87,24 рублям.На сегодняшний день средняя пенсия в 33 регионе составляет около 13 200 рублей. В среднем она вырастет на 930 рублей. Пенсии во Владимирской области ниже показателей по России.Прибавка к пенсии будет индивидуальной для каждого пенсионера. Чем выше приобретенные у пожилого человека в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработная плата, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки будет больше.