Торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ прошла в Гусь-Хрустальном районе.

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции #МЫГРАЖДАНЕРОССИИ.В зале собрались юные жители района, а также родители и друзья, которые пришли поддержать подростков в столь важный и ответственный момент. Ребятам рассказали об истории появления паспорта в России, о значимости документа, правах и обязанностях, возникающих в связи с его получением.Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», вручив документы, обратились к ребятам с напутственными словами, пожелав жизненных успехов и выразив надежду, что все ребята будут законопослушными жителями страны, гордо несущими звание Гражданина.Вместе с поздравлениями ребятам вручили памятные подарки.Участники мероприятия, в свою очередь, обратились к организаторам со словами благодарности за необычную и запоминающуюся церемонию.