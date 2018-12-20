Изменения начнут действовать уже на этой неделе

Изменения начнут действовать уже на этой неделеМэрия предупреждает водителей, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения около Рождественской ярмарки парковаться будет запрещено. Ограничения действуют с 21 декабря по 13 января.Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку автомобилей, установят на улице Музейной на участке от Большой Московской до Подбельского.Водителям рекомендуют парковаться в районе Лыбедской магистрали напротив дома №35 на улице Луначарского. Заехать на стоянку можно с Лыбедской магистрали при движении от улицы Усти-на-Лабе к перекрестку с Батурина.