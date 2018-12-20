В волейбольной Лиге чемпионов состоялись несколько матчей группового этапа. Санкт-петербургский Зенит одержал победу над словенской Любляной. Встреча группы C прошла в Любляне и завершилась со счетом 3:2 в пользу Зенита.

В волейбольной Лиге чемпионов состоялись несколько матчей группового этапа. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над словенской "Любляной". Встреча группы "C" прошла в Любляне и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Зенита"​​​.Для петербургского клуба эта победа стала второй в двух матчах группового этапа. С 4 очками команда лидирует в таблице.Другой российский клуб – московское "Динамо" – в своем матче Лиги чемпионов обыграл турецкий "Аркаспор" (3:0) и одержал первую победу на групповом этапе.