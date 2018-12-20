Бывший главврач Национального центра онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандал с неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17 декабря в холодильной камере.

Бывший главврач Национального центраонкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандалс неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17декабря в холодильной камере.Давыдов заявил, что узнал о мумифицированных трупах от работниковСМИ. При этом он добавил, что правоохранители с ним пока не связывались."Я уже знаю, мне уже журналисты все рассказали", – цитируетэкс-главу онкоцентраВ свою очередь следствие считает, что обнаруженныхв морге онкоцентра покойников хранили для продажи. Возможно, что это лишьвершина айсберга – десятки тел уже были проданы.Отметим, что Михаил Давыдов, являясь директором Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина, был лечащим врачом Народного артиста Иосифа Кобзона. Он оперировал его. Певец умер от рака в августе текущего года.Материал дополняется