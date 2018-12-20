Бывший главврач Национального центра
онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандал
с неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17
декабря в холодильной камере.
Бывший главврач Национального центра
онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов прокомментировал скандал
с неопознанными трупами. Тела больных в московской клинике нашли 17
декабря в холодильной камере.
Давыдов заявил, что узнал о мумифицированных трупах от работников
СМИ. При этом он добавил, что правоохранители с ним пока не связывались.
"Я уже знаю, мне уже журналисты все рассказали", – цитирует
экс-главу онкоцентра
В свою очередь следствие считает, что обнаруженных
в морге онкоцентра покойников хранили для продажи. Возможно, что это лишь
вершина айсберга – десятки тел уже были проданы.
Отметим, что Михаил Давыдов, являясь директором Национального центра онкологии им. Н.Н.
Блохина, был лечащим врачом Народного артиста Иосифа Кобзона. Он оперировал его. Певец умер от рака в августе текущего года.
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