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<a href="http://33live.ru/novosti/20-12-2018-vremennye-izmeneniya-po-parkovke-v-centre.html" target="_blank">Временные изменения по парковке в центре</a> - Парковку в центре ограничат. На время работы ярмарки, то есть с 21 декабря до 13 января в центре Владимира запарковаться будет сложнее. Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку машин вдоль дороги будут установлены в на улице Музейной на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. Исключение сделают для туристических автобусов.