Парковку в центре ограничат. На время работы ярмарки, то есть с 21 декабря до 13 января в центре Владимира запарковаться будет сложнее. Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку машин вдоль дороги будут установлены в на улице Музейной на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. Исключение сделают для туристических автобусов.
Парковку в центре ограничат. На время работы ярмарки, то есть с 21 декабря до 13 января в центре Владимира запарковаться будет сложнее. Временные дорожные знаки, ограничивающие остановку машин вдоль дороги будут установлены в на улице Музейной на участке от улицы Большой Московской до улицы Подбельского. Исключение сделают для туристических автобусов.